Über Jahrhunderte waren die Vulgarnamen die offizielle Adresse der Höfe © Privat

Feldkirchen ist bereits die neunte Gemeinde des Bezirkes, in der das Kärntner Bildungswerk die Erhebung der historischen Haus- und Vulgarnamen durchführt. „Über Jahrhunderte waren sie die offizielle Adresse der Höfe, Huben und Keuschen“, weiß Bezirksobmann Alois Spitzer.

Derzeit werden Personen gesucht, die bereit sind an der Erfassung mitzuwirken. Die Bevölkerung ist zu den Auftaktveranstaltungen herzlichst eingeladen. Am Montag, den 12. März, wird in den Gasthof Haidenhof in Feldkirchen, am 13. März in den Gasthof Kramerwirt in Klein St. Veit und am 14. März in den Gasthof Peterwirt in Glanhofen geladen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Interessierte können sich bei Spitzer unter der Telefonnummer 0676-845 684 100 melden.