Mittelkärnten Diese Betriebe erhielten das Qualitätssiegel

Das „Haus Rosendahl“ in Steuerberg, das "Hotel Die Zeit" in St. Veit und das Weingut Burg Taggenbrunn wurden mit Qualitätssiegel ausgezeichnet.

Das Weingut Burg Taggenbrunn (oben), das "Hotel Die Zeit" (links) und das "Haus Rosendahl" wurden ausgezeichnet © Haus Rosendahl, Weingut Burg Taggenbrunn (2)

Zertifiziert und ausgezeichnet wurden das „Hotel Die Zeit“ in St. Veit, das Weingut Burg Taggenbrunn und das „Haus Rosendahl“ in Steuerberg. Die Familie Axel Rosendahl in Pölling ist der erste Tourismusbetrieb in der Gemeinde Steuerberg mit dem „Kärnten Qualitätssiegel“. Zugleich ist dieser Betrieb auch der erste qualitätszertifizierte Privatvermieter der Tourismusregion Mittelkärnten.