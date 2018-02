Kleine Zeitung +

Kärnten Das Parken ist für Städte ein Millionengeschäft

Rund 50 Parkraumwächter sind in den Kurzparkzonen der Bezirksstädte und in Klagenfurt im Einsatz. Die kassierten Strafen wandern in die Gemeindekasse. Klagenfurt nimmt 2,3 Millionen Euro Strafgelder ein.