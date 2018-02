Bis Mittwoch soll die Kältewelle in Kärnten und Osttirol anhalten. Montagfrüh hatte es in Weitensfeld frostige minus 23,1 Grad.

Ein Foto aus Weitensfeld - dem Kältepol Kärntens © KLZ/Weichselbraun

Einen Vorgeschmack auf das, was an Frost in den nächsten Tagen zu erwarten ist, gab es schon Sonntagfrüh. Weitensfeld war mit minus 17,7 Grad der eisigste Ort Kärntens. Auf dem Dobratsch zeigte die ZAMG-Messstation minus 20,7 Grad. Rückschau: Am 13. Februar 1929 sank die Thermometerskala auf 35,5 Grad, dem niedrigsten in Kärnten je registrierten Wert.