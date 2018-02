Gerlitzen Vorwürfe rund um geplanten Bike-Park

Facebook

(Sujetbild) © Konitsch

Für Diskussion sorgt der Kleine Zeitung-Bericht „Bau des Bike-Parks verzögert sich“ vom 22. Februar. Wie darin festgehalten, fehlen für die Umsetzung des Bike-Parks auf der Gerlitzen noch Baubescheide. Auch gibt es Diskussionen darüber, wer in der Betreibergesellschaft sein wird. Gerlitzen Kanzelbahnen-Chef Hans Hopfgartner hält fest, dass die Bergbahnen nicht als Betreiber in Frage kommen würden und von Anfang an klar gewesen sei, dass es ein externer Betreiber sein wird. Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) kritisiert diese Aussage in einer Aussendung scharf. „Das ist nicht richtig“, so Albel: „Es war stets angedacht, dass die Gerlitzen Teil der Betreibergesellschaft ist.“ Die Stadt Villach hat bereits 40.000 Euro für den geplanten Bike-Park auf der Gerlitzen zugesagt. Albel wirft Hopfgartner vor, als „Verhinderer“ aufzutreten. „Und das zum zweiten Mal. Bereits eine von vielen begrüßte Zusammenlegung von Stadtmarketing Villach und Tourismusverband in der Innenstadt ist von Hopfgartner torpetiert worden“, sagt Albel.

