Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Surtmann bei der Arbei © KK

Den Schritt ins Ausland gewagt hat die Feldkirchnerin Bettina Surtmann. In Brüssel hat die 21-jährige Studentin ein viermonatiges Praktikum im Verbindungsbüro der EU absolviert. Nach einem einwöchigen Schülerpraktikum nach der Matura 2015, ebenfalls in Brüssel, wollte Surtmann einen Schritt weiter gehen: „Ich hab mich dann entschieden, ein studentisches Praktikum anzuhängen.“ Außerdem wollte Surtmann etwas über die Zusammenhänge in der EU lernen und die Entstehung von Gesetzen sowie ihre Sprachkenntnisse vertiefen.