St. Veit„Weil es auch eine andere Hoffnung gibt“

Der Bau fügt sich in das Krankenhausgebäude ein © Gert Köstinger

Aufgrund räumlicher Neuordnungen im Haus und weil man laut Primar Michael Zink aus allen Nähten platzen würde, entsteht derzeit der Neubau der Palliativabteilung „Heiliger Johannes von Gott“ im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Und auch – so Zink – weil Licht, ein Blick ins Freie und ins Grün sogar Schmerzempfinden positiv beeinflussen, entschloss man sich zum Neubau, der all das bietet (siehe unten).

