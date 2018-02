Facebook

Bürgermeister Guntram Samitz, Gemeindearzt Peter Miklautz, Heidemarie Marktl und Richard Rössler (von links) gratulierten der Jubilarin © Privat

Allen Grund zum Feiern hatte man am Wochenende in Friedlach in der Gemeinde Glanegg. Schließlich galt es, einen hohen Geburtstag zu begehen. Die Altbäuerin am Bauernhof vulgo „Stampfer“, Maria Dietrichsteiner, feierte ihren 100. Geburtstag. Gefeiert wurde im Freundeskreis und auch Gemeindevertreter stellten sich als Gratulanten ein. Und auch wenn das Seh- und das Hörvermögen langsam nachlässt, wusste das Geburtstagskind noch einige Geschichten von früher zu erzählen.

Als Kind kam die gebürtige St. Urbanerin mit ihrer Mutter auf den Hof, den sie viele Jahrzehnte lang führte. Deshalb war es ihr auch sehr wichtig, dass der Hof und auch der Vulgarname bestehen bleibt. Das hat sie auch geschafft, denn der „Stampfer“ wird immer noch bewirtschaftet – mittlerweile von ihren Nachfolgern Richard Rössler und Heidemarie Marktl.