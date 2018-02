Nach Leberkäse in Korea"Chef Meili" kocht nun die Kärntner ein

Nach Leberkäse in Korea

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Meilinger kocht gerade die Olympioniken ein © ÖÖC/Erich Spiess

Der Leberkäse von „Chef Meili“ ist vielen Koreanern bekannt. Nach 18 Jahren in Seoul kocht der Salzburger Christian Meilinger nun die Kärntner ein. Gemeinsam mit seiner Frau Young Ji (54) betreibt er die „Meili-Alm“ auf der Hochrindl. Dort serviert er jedoch asiatische Kost.

„Jetzt mache ich es umgekehrt und bringe die asiatische Küche nach Österreich“, sagt Meilinger, der derzeit bei den Olympischen Winterspielen als einer der Küchenchefs im Österreich-Haus ein kurzes Comeback in Korea feiert. Im Küchenteam ist auch seine Frau, ebenfalls leidenschaftliche Köchin. Das Kommando hinterm Herd hat aber Meilinger über. „Sonst hat meine Frau das Sagen“, verrät der Wahlkärntner, der sich mit seinem Haus in den Bergen einen Traum erfüllt hat. „Die Lebensqualität bei uns ist unschlagbar. Ich genieße die Ruhe und die Natur auf der Hochrindl. Ich fühle mich einfach wohl“, sagt der leidenschaftliche Skifahrer.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.