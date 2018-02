Zwei Männer hielten in Steindorf eine Lenkerin an. Sie gaben sich als Polizisten aus und überprüften die Frau. Polizei geht von weiteren Opfern aus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © Range Rover

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr wurde eine Pkw-Lenkerin (30) in Steindorf am Ossiacher See auf Höhe der Eishalle von einem Zivilfahrzeug, welches im Kühlergrill ein Blaulicht eingebaut und verwendet hatte, überholt.