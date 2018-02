Facebook

Dieter Obereder und Sohn Alexander sind immer auf der Suche nach neuen Ideen für ihren Produktionsbetrieb © Markus Traussnig

Wo es Eier gibt, da drängen sich auch die Nudeln ein wenig auf. So auch beim Schnitzer-Hof in Gnesau, tätig als Bio-Eier Produktion Obereder. Deswegen wurde der Betrieb nun um eine Nudelproduktion erweitert. So werden jetzt auch Spirali und Bandnudeln erzeugt.

