Eineinhalb Tage dauerte die Suche nach der Schadensursache © KK/PRIVAT

Die Ursache war Materialermüdung, das kam bei den Reparaturarbeiten an der kaputten Leitung zutage. Eineinhalb Tage waren Bewohner der Hütten im Bereich der Marktlsiedlung und der Marktl-alm vergangene Woche ohne Wasser, bis der Auslöser mit einer Spezialkamera gefunden wurde: ein rund vier Meter langer Riss in der Leitung. Deswegen tauschte man auf etwa sechs Metern Länge Material aus.

45 Jahre haben die Rohre am Buckel – ein Alter, in dem das Schadenspotenzial drastisch in die Höhe geht, wie auch in einer dementsprechenden wissenschaftlichen Arbeit der Technischen Universität Graz nachgelesen werden kann. Ohne Wasser waren die Marktlsiedlung und das Hüttendorf Marktlalm mit mehr als 300 Betten. In diesem Bereich befindet sich auch der Alpengasthof Marktlhütte, ein beliebter Treffpunkt, der geschlossen werden musste. „Der Schaden ist direkt vor der Zirbenhütte passiert“, sagt Christian Lerchbaumer, Vermieter derselben und noch anderer Unterkünfte. Ein Teil der Gäste von Lerchbaumer reiste ab. „Ich bin sehr daran interessiert, dass das alles professionell hergerichtet wird“, erklärt Lerchbaumer. „Man wäre jetzt schon fahrlässig unterwegs, wenn man nicht saniert.“

"Wir waren stark betroffen“, sagt Hans-Jürgen Mitterer, Betriebsleiter des Feriendorfes Marktlalm. „Aber keiner der Gäste ist abgereist. „Wir haben rund 800 Wasserflaschen in 1,5 Liter Größe verteilt.“ Auch Mitterer will eine Sanierung. Die Straße würde sowieso asphaltiert, da könne man die neue Leitung mitmachen: „Wir hoffen, dass das im Frühjahr fertig wird. Seitens der Gemeinde ist man auch sehr bemüht.“ Es werde auch eine Entschuldigung sowie Gutscheine für die Gäste geben. „Die leiten wir per Post weiter.“

Der Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Predlitz-Stadl, Johannes Rauter (ÖVP) hat sich bereits entschuldigt – und zwar mit einem Schreiben auf der Homepage der Gemeinde. Er bestätigt, dass die Leitung durch die lange Einliegedauer schadhaft wurde. „Wir wollen dort asphaltieren, da wäre es sinnvoll, gleich die Wasserleitung auszutauschen“, erklärt Vizebürgermeister Siegfried Brandstätter (ÖVP), auch Seniorchef im Seehotel Jägerwirt. Aber man brauche vom Land Steiermark finanzielle Unterstützung. Brandstätter: „Ich weiß aber nicht, ob das Land für eine Leitung zahlt, die erst 45 Jahre alt ist.“

Die Asphaltierung samt Oberflächenwässerentsorgung koste 70.0000 bis 80.000 Euro, dazu komme nun die neue Leitung. Dafür müsse man auch über Privatgrund gehen. Aber Brandstätter hofft, dass alles klappt. „Denn es hängt ja sehr viel Tourismus dran.“

