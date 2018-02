Wetterkapriolen und Klimaerwärmung lassen Bäche und Flüsse zur immer größeren Gefahr werden. In Kärnten und Osttirol wird daher kräftig in Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungen investiert.

Das Rückhaltebecken Zollfeld ist mit 17,5 Millionen Euro eines der größten Vorhaben in Kärnten © KLZ/Weichselbraun

Klagenfurt. Bei Karnburg werden in die Sicherung der Glan 700.000 Euro investiert. Größtes Projekt ist das Glan-Rückhaltebecken Zollfeld mit Gesamtkosten von 17,5 Millionen Euro. Heuer fallen dafür 700.000 Euro an.

Villach. 4,5 Millionen Euro werden in den Rajacherbach in Velden investiert. Zur Sicherung des Stockenboier Weißenbaches in Feistritz/Drau werden 800.000 Euro investiert (Gesamtkosten: 3,3 Millionen Euro). Bis 2020 soll die Verbauung des Kosjakbaches in Arnoldstein abgeschlossen sein. Investitionssumme: rund zwei Millionen Euro. Die Ortschaften Riegersdorf und Radendorf sollen dadurch vor Hochwässern geschützt werden.

Oberkärnten. Mehr als eine Million Euro wird heuer in Oberdrauburg investiert (2,4 Millionen insgesamt). In den Hochwasserschutz im Lurnfeld/Möllbrücke fließen 800.000 Euro (Insgesamt werden 3,9 Millionen investiert). In die Sicherung des Millstätter Riegenbaches werden bis 2019 insgesamt rund 2,5 Millionen Euro investiert. Hier erwartet man sich dadurch eine bessere Entwicklungsmöglichkeit für die bachnahen Siedlungsbereiche in Millstatt.

Feldkirchen. Der Klebensteinerbach in der Gemeinde Steindorf stellt immer wieder eine Gefahr für rund 100 Wohngebäude dar. Grund genug, ihn mit einer Gesamtsumme von 1,6 Millionen Euro bis 2020 zu sichern.

St. Veit. Die Gurk wird bei Zweinitz heuer um 200.000 Euro wieder ein Stück sicherer gemacht (Gesamtkosten: 900.000 Euro). Auch in den Metnitzbach bei Friesach werden 2018 1,5 Millionen Euro investiert (gesamt: 4,2 Millionen). Größtes Verbauungsprojekt ist die Sicherung der Gurk bei Gurk mit insgesamt 5,1 Millionen Euro, davon fallen heuer 300.000 Euro an.

Völkermarkt. Sowohl der Globasnitzbach als auch der Feuersbergbach sollen reguliert werden. Bei beiden Bächen soll ein großes Rückhaltebecken errichtet werden. Für den Hochwasserschutz am Feuersbergbach steht heuer eine Millionen Euro zur Verfügung (Gesamtkosten 1,4 Millionen).

Lavanttal. Kräftig investiert wird auch im Bezirk Wolfsberg. Insgesamt fünf Hochwasserschutz-Projekte stehen auf dem Programm: der Auenbach bei Wolfsberg um 1,5 Millionen (gesamt: 2,8 Millionen), der Kleine Weißenbach um 1,2 Millionen (gesamt: 2,8 Millionen), der Lavant-Klöschbach um 500.000 Euro (gesamt: 1,2 Millionen). Mit Gesamtkosten von 17,5 Millionen Euro ist das Projekt Drau/Lavant bei Lavamünd das größte. Heuer wird eine Millionen investiert. Und eine Million fließt auch in die Sicherung der Lavant bei Frantschach-St. Gertraud (gesamt: 3,5 Millionen). Das Hochwasserschutzprogramm in Sillian Foto © KK/Haider

Osttirol. Das größte Hochwasserschutzprogramm ist in Sillian angelaufen. Bis 2020 wird die Drau zwischen Arnbach und Heinfels auf einer Länge von insgesamt vier Kilometern tiefer gelegt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 13,9 Millionen Euro. Und um insgesamt 3,2 Millionen Euro wurde auch der Villgratenbach sicherer gemacht.