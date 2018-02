Am Donnerstag beginnt der meteorologische Frühling. Und das war's auch schon, denn es bleibt kalt.

Warm anziehen oder daheim bleiben, wer kann. Am Donnerstag gibt's keine Spur von Frühling. © Fotolia/Karin & Uwe Annas

Kalt, wenig Sonne - am Donnerstag beginnt so der meteorologische Frühling. "Davon ist zwar noch absolut nichts zu spüren, doch der Höhepunkt der Kältewelle scheint nun überschritten", sagt der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Nach einem oft noch klirrend kalten Morgen mit zweistelligen Minusgraden steigen die Temperaturen im Tagesverlauf etwas stärker an als zuletzt, allerdings nicht überall.