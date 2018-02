Der Freitagvormittag bringt vorerst zum Teil Schneefall. Tagsüber bleibt es zunehmend trocken. Die Temperaturen befinden sich zwischen minus 2 und plus 2 Grad.

Noch immer bestimmt das Mittelmeertief weitgehend das Wetter bei uns im Land. Die Wolken sind deshalb zumeist auch recht dicht und vor allem in den Vormittagsstunden fällt zeitweise auch wieder Schnee vom Himmel. Vergleichsweise am meisten Neuschnee erwarten wir in den südlichen Landesteilen. Nach Norden hin fällt hingegen hingegen weniger Schnee.