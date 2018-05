Facebook

Die Frau klagte über Kopfschmerzen und musste ins Spital gebracht werden (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Jürgen Fuchs

Am Sonntag gegen 18.20 Uhr kam es am Bahnhof in Fürnitz, zu einem Streit zwischen einem 25-jährigen Villacher und dessen 25-jähriger Lebensgefährtin. Der Mann schlug mehrmals mit der Faust gegen den Kopf der Frau und verletzte sie dabei unbestimmten Grades. Die Frau flüchtete und fuhr nach Hause. Der Beschuldigte wurde währenddessen von Beamten der Polizeiinspektion Faak am See angehalten und vorläufig festgenommen.