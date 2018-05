Tief über den Balkan zieht Richtung Kärnten. Am späten Nachmittag soll es vor allem im Unterkärntner Raum stark zu regnen beginnen. Gewitter dauern bis in die Nacht. Samstag werden die Gewitter seltener.

© KLZ/Jürgen Fuchs

Den Regenschirm sollte man Freitag und Samstag am besten immer griffbereit haben. Am späten Freitagnachmittag ziehen schwere Unwetter von Slowenien Richtung Kärnten, sagt Gerhard Hohenwarter von der Zamg. "Im Süden regnet es bereits heftig", sagt der Wetterexperte. Für die Steiermark gibt es bereits Wetterwarnungen.

Vor allem im Unterkärntner Raum und im Westen Kärntens soll es bis in die Nacht kräftig gewittern. Auch am Samstag wird es eher feucht, aber mit Temperaturen bis zu 20 Grad mild. "Es wird am Samstag jedenfalls trockener als am Freitag, aber es ist den ganzen Tag über immer wieder mit Regenschauern zu rechnen", sagt Hohenwarter. Der Sonntag soll besser werden, die feuchte Luft bleibt.

Hoher Wasserstand

Aufgrund der Schneeschmelze führen Gail und Drau mehr Wasser, was aufmerksamen Spaziergängern bereits aufgefallen ist. Grund zur Sorge gibt es aber keine, sagt Johannes Moser vom Hydrographischen Dienst des Landes Kärnten: "Der Wasserstand bei Flüssen und Seen ist erhöht, das ist richtig. Aber es handelt sich hier nicht um Hochwasser, davon sind wir noch weit entfernt."