Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, geriet das Auto eines 47-jährigen Italieners auf dem Parkplatz eines Campingplatzes in Faak am See in Brand. Das Feuer brach im Fahrgastraum aus, konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der Faaker Feuerwehr gelöscht werden.