Die Polizei wurde alarmiert © APA/Gindl

Ein 26-jähriger alkoholisierter Rumäne aus Klagenfurt geriet Montagabend mit seiner 34-jährigen österreichischen Lebensgefährtin in deren gemeinsamen Wohnung in Streit. Dabei kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Das Opfer verließ daraufhin die Wohnung und fuhr zur Wohnung ihrer Freundin in Klagenfurt. Der alkoholisierte Beschuldigte folgte seinem Opfer und forderte dort an der Wohnungstür lautstark Einlass.