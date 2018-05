Kleine Zeitung +

Kärnten Mehr GTI, mehr Motorräder, mehr Ausflügler, mehr Unfälle

Im Mai steigt die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zu den Vormonaten stark an, wie eine Studie des Verkehrsclubs Österreich ergibt. In Kärnten beträgt der Anstieg in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt 62 Prozent.