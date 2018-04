Facebook

Die Polizei musste einschreiten © Weichselbraun

In der Nacht auf Montag kam es Baldramsdorf zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Paar. Eine 37-jährige Frau wurde dabei von ihrem 43-jährigen Lebensgefährten gestoßen, so dass sie gegen einen Türstock fiel und sich dabei eine Platzwunde am Kopf zuzog. Die Frau wurde zur Untersuchung ins LKH Spittal an der Drau gebracht. Gegen den stark alkoholisierten Lebensgefährten wurde eine Wegweisung und ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen. Er wird angezeigt.