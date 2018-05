Facebook

© APA/Gindl

Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land parkte sein Auto am Samstag in Villach, ließ die Seitenscheibe allerdings 20 Zentimeter geöffnet. Unbekannte Täter nutzten dies, um so in das Fahrzeug zu gelangen. Sie stahlen unter anderem eine kleine Ledertasche, die Fahrzeugpapiere, ein Handy und etwa 600 Euro Bargeld.