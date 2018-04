Bei landesweiter Schwerpunktaktion der Verkehrspolizei gegen Alkohol am Steuer fuhr Kärntnerin mit 2,4 Promille Rekord ein. Telefonieren am Steuer wird trotz empfindlicher Strafen neben Raserei zum Hauptproblem.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

17 Führerscheinabnahmen bei Schwerpunktaktion gegen Alkohol am Steuer (Symbolbild) © KLZ/Weichselbraun

"Durchschnittswerte auf hohem Niveau." So bilanziert Oberst Adolf Winkler, Leiter der Verkehrsabteilung in der Landespolizeidirektion, eine landesweite Schwerpunktaktion gegen Alkohol am Steuer in der Nacht auf Samstag. Alle Streifen der Bezirke und der Städte unter Leitung der Landesverkehrsabteilung Kärnten wurden einbezogen. Das Ergebnis: 17 Führerscheinabnahmen, acht Anzeigen wegen Minderalkoholisierung, 97 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz, 42 Anzeigen wegen Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und 251 Organmandate.