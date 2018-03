Facebook

Sujetfoto © KLZ/Kanizaj

Zwischenfall in einem Bus in Klagenfurt: Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr war der Bus in Richtung Bahnhof unterwegs. Als der Lenker verkehrsbedingt abbremsen musste, stürzte ein 41-jähriger Mann aus Klagenfurt zu Boden. Der Fahrgast war im Bus im Bereich des Ausstieges gestanden.