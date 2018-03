Facebook

Sujetfoto © APA/Gindl

Ein bisher unbekannter Täter stahl am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.15 Uhr bis 16.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Klagenfurt einer 62-jährigen Frau die Geldbörse aus der Tragetasche.