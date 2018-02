In Norditalien bebte am Sonntagvormittag die Erde, vereinzelt kann es zu Schäden gekommen sein.

Eine Reihe von Erdstößen ist am Sonntagvormittag in der an Kärnten grenzenden norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien gemessen worden. Der erste Stoß mit dem Epizentrum Forni di Sotto in der Provinz Udine mit der Stärke 3,9 auf der Richterskala wurde um 9.16 Uhr gemeldet, berichteten italienische Medien.

Darauf folgten weitere Erdstöße, die von der Bevölkerung deutlich gespürt wurden und Angst auslösten, doch bisher wurden weder Verletzte noch Schäden gemeldet. Die Erschütterungen seien auch in Friauls Nachbarregion Venetien gespürt worden, hieß es.

Keine Schäden in Österreich

Das Beben wurde im Süden Österreichs von vielen Bewohnern verspürt, mit Schäden ist in Österreich allerdings nicht zu rechnen.

Die ZAMG ersucht die Bevölkerung, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen.