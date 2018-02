Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vier Kärntner müssen für Jahre hinter Gittern © Weichselbraun

Es tut mir so leid, ich bin nicht ich selbst gewesen. So bin ich eigentlich nicht“, sagte Freitagfrüh einer der Angeklagten zu Richter Matthias Polak und den Schöffen. Eine Kärntnerin und drei Kärntner im Alter von 18 bis 26 Jahre, musste sich am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren Raubes verantworten, den sie am 19. September 2017 begangen haben. Alle vier sind seit Jahren drogensüchtig, Therapieversuche schlugen fehl. Zwei von ihnen sind vorbestraft und arbeitslos.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.