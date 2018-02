Facebook

Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Spittal © (c) Fuchs Juergen

Am Donnerstag gegen 6:45 Uhr früh lenkte ein 38-jähriger Oberkärntner seinen Pkw auf der Mölltalstraße (B 106) aus Obervellach kommend in Fahrtrichtung Flattach. Auf Höhe Söbriach kam er in einer Rechtskurve mit seinem Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, stürzte nach links rund zehn Meter über die Böschung ab und kam auf einem Feld zum Stillstand. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt ins das Krankenhaus Spittal/Drau verbracht. Die Bergung des Fahrzeugs wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Obervellach durchgeführt. Am Wagen entstand Totalschaden.