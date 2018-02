Der Tiefdruckeinfluss verstärkte sich am Donnerstag wieder. Teilweise kam es zu Verzögerungen im Frühverkehr. Am Wochenende hat es zweistellige Minusgrade.

© Kalser

Der Winter hat Kärnten nach wie vor fest im Griff. Am Donnerstag verstärkte sich der Tiefdruckeinfluss wieder. Die Folge: Kalte Luftmassen, die ins Land strömen. Durch den Neuschnee kam es am Donnerstagmorgen teils zu Verzögerungen im Frühverkehr. Auf der Mölltalstraße passierte bereits in den frühen Morgenstunden ein Unfall. Zudem besteht Schneekettenpflicht bei Fahrten über den Seebergsattel, das Nassfeld, die Turrach, den Wurzenpass, den Plöckenpass, den Falkert, das Klippitztörl, die Weinebene, die Koralm, die Flattnitz und den Kreuzberg.

