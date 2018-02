Facebook

Die Frau hat einen Schock erlitten © Fuchs

Eine 57-jährige Frau aus Straßburg lenkte Mittwoch kurz vor Mitternacht ihren Pkw auf der B 93 von Pöckstein kommend in Richtung Straßburg. In Pöckstein geriet sie aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug in der dortigen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, geriet über eine schneebedeckte Wiese und prallte gegen die dortige steil ansteigende Böschung. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand.