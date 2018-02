Ein 20-Jähriger hat angezeigt, dass er von Männern in seiner Wohnung zusammengeschlagen und bestohlen worden sei. Bei der Einvernahme zeigten sich aber Diskrepanzen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © KLZ/Eder

In der Nacht auf Donnerstag verständigte ein 20-jähriger Mann aus Klagenfurt die Polizei. Er gab an, dass er von mehreren Männern in seiner Wohnung zusammengeschlagen worden sei, und diese ihm 1100 Euro gestohlen hätten.