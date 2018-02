Schluss mit lustig: Der Kärntner Landesfeuerwehrverband untersagt Feuerwehren, an der Facebook-Challenge "Anpacken statt Einpacken" mitzumachen. Die Aktion schade dem Ansehen der Feuerwehren.

Kommandant Robin hat mit der Aktion keine Freude © Peutz

Seit einigen Tagen machen zahlreiche Kärntner Feuerwehrkameraden an der Facebook-Challenge "Anpacken statt Einpacken" mit. Die Nominierten haben 48 Stunden Zeit, um mindestens ein Foto "beim Anpacken" zu posten und weitere Leute zu nominieren. Tun sie das nicht, schulden sie ihrem Nominierer eine Kiste Bier. Die gut gemeinte Aktion kommt gut an, es wurden in den vergangenen Tagen fleißig Fotos online gestellt.