Die Feuerwehr barg das Wrack aus dem Straßengraben © Weichselbraun

Ein 49-jähriger Lavanttaler war am Dienstag früh gegen 8:25 Uhr mit seine, Pkw auf der Klippitztörl Straße, L91, ins Tal unterwegs. Der Mann kam aus Richtung Kliening. Im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard kam der Mann in einer leichten Linkskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug stellte sich quer und kam in der Folge rechts von der Fahrbahn ab. Es prallte schließlich im Straßengraben gegen einen Baum.

Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall unbekannten Grades am Brustkorb und im Gesicht verletzt und durch die Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde. Der PKW wurde an der Fahrzeugfront schwerst beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Kliening standen für die Bergung des Pkw im Einsatz.