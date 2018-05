Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

40 Männer sind derzeit in Kärnten als Elementarpädagogen tätig © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Um den Männeranteil in der Elementarpädagogik zu erhöhen, startet das Land Kärnten die Kampagne "Kinderbetreuung ist auch Männersache". Unter den 2900 Elementarpädagogen befinden sich derzeit nur 40 Männer. "Kindererziehung ist eine gemeinsame Sache von Frauen und Männern. Das soll sich auch in der Kinderbetreuung widerspiegeln", sagte Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser am Montag bei der Projektpräsentation. Kärnten soll zur kinder- und familienfreundlichsten Region in der EU werden, und diese Maßnahme sei ein weiterer Schritt in diese Richtung. Derzeit besuchen 34 junge Männer die Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik.