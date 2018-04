Facebook

Bereits im April war Abkühlung gefragt © KLZ/Markus Traussnig

Der April zeigte sich von der Sonnenseite. Es gab Temperaturen von weit über 20 Grad an. Hochsommer im Frühling? Der Eindruck trügt nicht. Der April 2018 dürfte in Kärnten als wärmster seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1813 in die Geschichtsbücher eingehen. Die Prognosen für die letzten Tage des Monats lassen laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) keine anderen Schlüsse zu.

"Das durchschnittliche Monatsmittel liegt bei 9,1 Grad. In diesem April sind es 12,8 Grad", sagt Christian Stefan von der ZAMG. Mit sechs Sommertagen (Temperatur von mindestens 25 Grad) hatte St. Andrä im Lavanttal bislang die Nase vorne, in Villach waren es fünf, in Klagenfurt und Lienz vier. Zum Vergleich: "In niederen Lagen wie Klagenfurt und Villach liegt das Mittel bei 0,4 Tagen", sagt Stefan. Zu warm ist es auch auf den Bergen. Auf der Villacher Alpe (2117 Meter) wurden im April nur 13 Frosttage verzeichnet. Das Mittel liegt bei 25 Frosttagen. Die Kanzelhöhe ist mit 214 Stunden (plus 44 Prozent) sonnenreichster Ort Österreichs. Im Kärnten-Schnitt beträgt das Plus bei der Sonnenscheindauer 38 Prozent. Sonnenreichster Ort Osttirols ist Sillian (plus 16 Prozent).

Niederschlag im Soll

Österreichweit brachte der heurige April zu wenig Niederschlag. Kärnten und Osttirol tanzen in diesem Punkt aus der Reihe. "Hier wurden die Niederschlagswerte erreicht. Eine Ausnahme bildet Klagenfurt. Hier fehlt noch ein Drittel auf das Monatssoll", sagt Stefan. Spitzenreiter ist Preitenegg im Lavanttal mit einem Niederschlags-Plus von satten 70 Prozent. Der Regen vom vergangenen Donnerstag führte in Kombination mit der Schneeschmelze zu erhöhten Pegelständen in Kärntens Flüssen. Bei den Verbund-Kraftwerken an der Unteren Drau (Lavamünd, Schwabegg, Edling und Annabrücke) kam es zu einem Wehrüberlauf. Die Situation war, laut Verbund, aber nicht außergewöhnlich oder besorgniserregend.

Der Wonnemonat Mai beginnt sonnig, aber: "Es wird keine Extremwerte geben. Wir werden leicht über dem Schnitt liegen", sagt der Meteorologe. Man darf sich auf Temperaturen von knapp über 20 Grad einstellen.

Zahlen 28,6 Grad war die höchste Temperatur in Kärnten,

gemessen am 21. April in Dellach im Drautal. Österreichweit am heißesten war es am 20. 4. in Salzburg-Freisaal (30 Grad).

Minus 3,5 Grad wurden am 2. April in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal auf 704 Meter gemessen. Die niedrigste Temperatur auf

einer Höhe von unter 1000 Meter.

70 Prozent. So viel beträgt das Niederschlags-Plus

in Preitenegg. Die Gemeinde ist die höchst gelegene im Bezirk Wolfsberg.

