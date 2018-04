Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick ins alte Zugabteil aus den 1990er-Jahren © Facebook/Stainer-Hämmerle

"Das gibt es nur mehr bei Reisen nach Klagenfurt. #zugfahren wiefrüher" Mit diesen Worten postete am Mittwoch Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle ein Foto von einem Abteil in einem alten ICE der Österreichischen Bundesbahnen, mit dem sie geraden von Wien in Richtung Kärnten unterwegs war. Und unverhofft trat sie damit eine Diskussion über das Zugfahren los. "Ich fand es einfach so kurios: Man fährt auf einem hochmodernen Bahnhof in Wien weg und landet in einem Zug ohne W-Lan, aber mit Telefonverstärker", sagt Stainer-Hämmerle. Ansonsten seien die abgetrennten Abteile mit ihren breiten Sitzen aber gemütlicher als das Großraumabteil in den neuen Railjets: "Es ist auch alles sauber und in Ordnung." Abgesehen von den Türen, die bei jeder Bremsung aufgingen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.