Der Mittwoch begann frostig: Minus 23,8 Grad Celsius wurden am Sonnblick gemessen, minus 22 Grad in St. Jakob/Defereggen. Nach anfänglichem Hochnebel sollte sich tagsüber überall der Sonnenschein durchsetzen.

Der letzte Februar-Tag wird frostig © Kleine Zeitung/Jürgen Fuchs

Die Kältewelle hat Kärnten noch immer fest im Griff. Heute soll diese ihren Höhepunkt erreichen. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) rechnete man vor allem in höher gelegenen Tälern mit eisigen Temperaturen von bis zu minus 24 Grad Celsius. Am Mittwoch um 7 Uhr wurde mit minus 23,8 Grad dieser Wert auf dem Sonnblick fast erreicht, frostig war es mit minus 22,6 Grad auch auf der Flattnitz. In Osttirol lag der Kältepol in St. Jakob/Defereggen. Dort wurden um 8 Uhr früh minus 22 Grad Celsius gemessen.

