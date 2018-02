Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

In ganz Österreich haben rund 14 Prozent der im Mai und Juni 2017 zur Reifeprüfung antrittsberechtigten Schüler die Matura an diesem Termin nicht geschafft. Die Erfolgsquoten waren dabei an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS: 86 Prozent) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS: 86,5 Prozent) praktisch gleich hoch, teilte die Statistik Austria in einer Aussendung mit.