Der Winter zeigt sein eisiges Gesicht: Statt Schnee, kommt die Kälte. Kommende Woche wird es frostig im ganzen Land. Für Skifahrer wird es am Wochenende bereits ungemütlich.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Traussnig

Noch schleicht sie sich an, doch bald schlägt sie zu. Die Kälte kriecht nach Kärnten. Es beginnt schön mit etwas Schnee. Freitagfrüh können fünf bis zehn Zentimeter fallen; vor allem im Süden des Landes. „Der Schneefall lässt aber bald nach“, sagt Meteorologe Christian Stefan von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) in Klagenfurt. Kalt ist es da noch nicht allzu sehr: zwischen Minus zwei und plus drei Grad. Ähnlich wird es morgen.