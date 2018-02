Facebook

Kein Honiglecken: Landärzte wie Helene Domej aus St. Michael/Bleiburg können ein Lied von den Härten ihres Jobs singen © ©helgebauer

Die bevorstehende Pensionierungswelle bei Allgemeinmedizinern mache Schaudern, so Kärntens Ärztekammerpräsidentin Petra Preiss, der Prozess sei bereits im Gange und werde in den nächsten zehn Jahren seinen Höhepunkt erreichen. Um die negativen Folgen aufzufangen, werden Maßnahmen auf der Ausbildungsseite notwendig sein. Unabdingbar ist aber zusätzlich eine Attraktivierung des Berufsbildes Allgemeinmediziner. Gebietskrankenkasse und Ärztekammer haben jetzt in erfolgreichen Verhandlungen unterstrichen, dass ihnen dies kein Lippenbekenntnis, sondern erklärter Wille ist.

