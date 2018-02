Wohnen ist laut Immobilienplattform willhaben auch im Jahr 2017 teurer geworden. In Feldkirchen betrug der Preisanstieg 24 Prozent! In Kärnten gibt es allerdings Bezirke, in denen die Preise sanken.

Die Entwicklung der Preise fürs Wohnen © blende11.photo - Fotolia

Die Preise für Eigentumswohnungen haben 2017 erneut stark angezogen. Die Angebotspreise seien in mehr als 80 Prozent der österreichischen Bezirke angestiegen, ergab eine Auswertung der Immobilienplattform willhaben, die mehr als 120.000 Anzeigen untersucht hat. In Wien legten die Preise im Schnitt um 9 Prozent zu und auch in allen Landeshauptstädten wurden Eigentumswohnungen um 4 bis 6 Prozent teurer.

In Kärnten gibt es einige Auffälligkeiten und große regionale Unterschiede. Am stärksten angezogen sind die Preise für Eigentumswohnungen im Bezirk Feldkirchen mit satten 24 Prozent. Hier wurden Wohnungen also um ein Viertel teurer!. Anstiege gab es auch in Hermagor (12 Prozent), Villach (12 Prozent) und Klagenfurt (6 Prozent).In mehreren Bezirken wurden Eigentumswohnungen dagegen günstiger. So kamen Wohnungen in Spittal an der Drau (-5 Prozent), St. Veit an der Glan und Völkermarkt (beide -7 Prozent) billiger auf den Markt.