Schneeflocken tanzten am Dienstag zwar schon seit Anbruch des Tages vom Himmel, liegen blieb aber kaum etwas. Nur an der Grenze zur Steiermark brauchte man auf den Bergen Schneeketten.

Der Lindwurm wurde auch heute wieder angezuckert © KLZ/Markus Traussnig

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) hat vorsorglich eine Schneewarnung ausgesprochen - allerdings nur für Ostösterreich. In der Steiermark kam es zu größeren Problemen im Frühverkehr.

Das Tiefdruckgebiet, das Schnee im Gepäck mitführt, streifte Kärnten nur. Es tantzen zwar Schneeflocken vom Himmel, sie schmolzen auf den Straßen aber schnell wieder weg. Immerhin war Klagenfurt "angezuckert". Normalerweise schneit es in Kärnten im Westen immer mehr als im Osten. Diesmal war es genau umgekehrt. In Unterkärnten kann leichter Schneefall regional den ganzen Tag über anhalten. Gegen Westen zu gibt es auch längere trockene Phasen. Es weht kühler Ostwind. Nach Frühtemperaturen von -7 bis -2 Grad erreichen die Höchstwerte -2 bis +2 Grad.

Schneekettenpflicht im Osten

Auf den Straßen gab es im Frühverkehr keine gröberen Behinderungen. Nur über den Griffnerberg und von Osten in Richtung Klagenfurt musste man Verzögerungen in Kauf nehmen. Schneekettenpflicht gibt es diesmal ganz im Osten, an der Grenze zur Steiermark. Insbesondere sind die Weinebene und Koralpe nur mit Ketten erreichbar.