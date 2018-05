Facebook

In der niederländischen Großstadt Den Haag hat sich am Samstagnachmittag eine Messerattacke ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verletzte ein 31-jähriger Mann drei Personen, ehe er von Polizisten durch Schüsse gestoppt wurde. Das Motiv der Tat war unklar. Laut Polizei war der Mann zuvor durch sein "verwirrtes Verhalten" aufgefallen.

Augenzeugen filmten das Geschehen:

Die Polizei war gegen 15.00 Uhr von Augenzeugen alarmiert worden. Die Beamten hätten ihm ins Bein geschossen und ihn danach festgenommen. Die Opfer seien 21 und 41 Jahre alt, das dritte Opfer sei noch nicht identifiziert worden. Sie seien nach einer Behandlung durch den Notarzt ins Spital gebracht worden, über ihren Zustand sei nichts bekannt.

Einvernahme

Auch der Täter sei ins Krankenhaus gebracht worden. Er werde so schnell wie möglich einvernommen. Keine Angaben machte die Polizei zum möglichen Motiv der Tat. "Die Untersuchung ist in vollem Gange", hieß es am Abend in einer Aussendung.

Die Tat ereignete sich am Rande der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung der Niederlande von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg.