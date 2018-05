Scheiben eingeschlagen Militante Tierschützer bewarfen Fleischhauereien mit Steinen

Facebook

Suejtbild © APA

In der Nacht auf Freitag suchten sich die unbekannten Täter zwei Geschäfte in Grand Lancy als Ziel aus. Die Auslagen des Fleischhauers im Quartier des Palettes und die Charcuterie des Communes-Reunies seien in der Nacht beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Genfer Kantonspolizei am Freitag.

Die Tat trage klar die Handschrift von militanten Tierschützern, betonte er. Für die Ermittlungen würden alle technischen Mittel, darunter Videoüberwachung, genutzt. Die nächtlichen Steinwürfe folgten auf einen Angriff auf eine Fleischhauerei im Stadtteil Eaux-Vives in der Nacht auf Mittwoch, wie die Zeitung "Tribune de Geneve" berichtet. Seit Mitte April sind insgesamt sechs Geschäfte in Genf zum Ziel von Vandalen geworden.