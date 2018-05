In Ellwangen waren Hunderte Beamte im Einsatz. Mehrere Menschen werden verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Einsatzort in Ellingen ©

Nach einer gewaltsam blockierten Abschiebung eines Asylbewerbers hat die deutsche Polizei mit Hunderten Beamten eine Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg durchsucht. Ein Togoer konnte bei der Razzia in Ellwangen am Donnerstag gefasst werden.

Der 23-Jährige soll nach Italien zurückgeführt werden. Eigentlich sollte der Mann aus dem westafrikanischen Land bereits in der Nacht zu Montag gefasst und abgeschoben werden. Etwa 150 bis 200 mutmaßliche Flüchtlinge der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) hatten dies aber gewaltsam verhindert. Die Polizei brach die Aktion ab.

Politik gibt Rückendeckung

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte nach dem neuerlichen Einsatz, für ihn sei klar, "dass das Gastrecht nicht mit Füßen getreten werden darf". Er stehe "politisch voll hinter den Maßnahmen der baden-württembergischen Sicherheitsbehörden und der Polizei". Die empörenden Widerstandshandlungen müssten mit aller Härte und Konsequenz verfolgt werden.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft verlangte die Abschiebung der Angreifer. "Die Flüchtlinge, die in Ellwangen Polizisten angegriffen haben, müssen unverzüglich abgeschoben werden", sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen".

"Wir hatten in der LEA Hinweise auf Strukturen, die behördliche Maßnahmen unterbinden wollen", sagte Polizeivizepräsident Bernhard Weber. Der 23-Jährige und andere 17 Bewohner, die in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen seien, sollten nun in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden.

Der Togoer solle dann nach Italien zurück, wo er erstmalig in die EU kam. "Die Situation insgesamt war sehr angespannt, sehr aufgeheizt", sagte Einsatzleiter Peter Hönle.

Die Polizei bekam von der Politik Rückendeckung für ihr Vorgehen. Der Rechtsstaat werde Recht und Gesetz durchsetzen, dies gelte auch für Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchten, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). An dem Einsatz waren mehrere hundert Beamte beteiligt.

Die Situation in der Nacht zu Montag war für die Streifenwagenbesatzungen zu gefährlich geworden. Die mutmaßlichen Flüchtlinge sollen beispielsweise die Streifenwagen umringt und Polizisten bedrängt haben. Später sollen sie mit einem Angriff auf die Polizisten gedroht und so erreicht haben, dass die Schlüssel zu den Handschellen des 23-jährigen Togoers überreicht wurden.

Das sei neu

Der massive Widerstand gegen die Abschiebung ist aus Sicht der Polizei in dieser Art und Weise neu. Bei dem Einsatz zu Wochenbeginn habe es sich aber um eine Routinemaßnahme gehandelt, wie sie viele hundert Mal stattgefunden habe, sagte Polizeivizepräsident Weber.

Nach der Eskalation am Montag hatte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen ein Großaufgebot rund um das frühere Bundeswehrgelände zusammengezogen. Die Beamten rückten mit mehreren Dutzend Mannschaftsbussen an. Die Straßen waren weiträumig abgesperrt.

Elf Flüchtlinge sprangen aus Fenstern der Flüchtlingsunterkunft und verletzten sich. Zudem sei ein Polizist verletzt worden.

In der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) äußerte sich ein Mann, der sich als der 23-jährige aus Togo ausgab. "Die Polizei hat schon im Februar versucht, mich abzuschieben. Deutschland sagt doch "Welcome" zu uns Flüchtlingen. Die geben jeder Person eine Duldung", sagte er. Seine "Brüder" seien ihm nun zu Hilfe gekommen, sagte er mit Blick auf den Polizeieinsatz am Montag.

Mehr zum Thema Deutschland 200 Migranten verhinderten mit Gewalt Abschiebung