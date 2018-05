Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Papst Franziskus lässt seinen 580-PS-Lamborghini versteigern ©

Papst Franziskus trennt sich von seinem Lamborghini. Der 580-PS-Sportwagen vom Modell Huracan RWD Coupe kommt am 12. Mai in Monaco unter den Hammer, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Der Schätzpreis der Sonderanfertigung in einer Bianco-Monocero-Lackierung mit goldenen Zierstreifen in Giallo Tiberino liegt bei 250.000 bis 350.000 Euro, berichtete die Kathpress.

Geschenk vom Hersteller

Vom Erlös gehen den Angaben zufolge 70 Prozent in Wiederaufbauprojekte der irakischen Ninive-Ebene, darunter die vom "Islamischen Staat" zerstörte Stadt Mossul, der Rest ist zu gleichen Teilen für Projekte in Zentralafrika sowie für eine medizinische und eine sozialkaritative Hilfsorganisation bestimmt.

Franziskus hatte das Sportcoupe im November vom Hersteller geschenkt bekommen und signierte es bei der Übergabe mit einem Lackstift. Der Wagen sei praktisch neu und seither nicht gefahren worden, versicherte Sotheby's. Der Papst benutzt üblicherweise einen Ford Focus aus der vatikanischen Dienstwagenflotte. Angeblich besitzt er noch einen Renault R4, Baujahr 1984, ebenfalls in Weiß.