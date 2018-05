Facebook

Auf diesem Berg kam es zur Tragödie © AP

Nach dem Todesdrama um eine 14-köpfige Gruppe auf Skitour in den Schweizer Alpen gibt es ein weiteres Opfer. Es handle sich um eine 42 Jahre alte Italienerin, teilte die Polizei im Kanton Wallis am Mittwoch mit. Die Zahl der Toten stieg damit auf sieben.

Die Gruppe war am Sonntag auf mehr als 3.000 Metern Höhe bei Arolla in einem Sturm geraten und schaffte es nicht mehr die nahegelegene Hütte zu erreichen. Die Menschen verbrachten die Nacht bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt im Freien. Bergretter fanden die schwer unterkühlten Sportler am Montagmorgen und brachen sie mit Hubschraubern in Krankenhäuser. Der Bergführer, ein Italiener, war schon am Sonntagabend tödlich gestürzt. Zwei italienische Ehepaare und eine Bulgarin starben am Montag und Dienstag im Krankenhaus. Unter den Überlebenden war auch eine Deutsche.