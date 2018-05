Facebook

Rund 200 Migranten haben in Deutschland die Abschiebung eines Kongolesen aus einer Flüchtlingsunterkunft mit Gewalt verhindert - die Afrikaner umzingelten einen Streifenwagen und attackierten die Exekutive. Die Polizei musste daraufhin die Aktion in Ellwangen (Baden-Württemberg) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht auf Montag abbrechen, weil die Situation für die drei Streifenwagen-Besatzungen zu gefährlich war.

Unterstützung durch andere Polizeikräfte war nicht in Sicht, zumal die Organisation und Anfahrt dafür mehrere Stunden gedauert hätte. Ein Security-Mitarbeiter wurde von den Migranten als Mittelsmann beauftragt, den Beamten ein Ultimatum zu unterbreiten: Die Polizei müsse dem 23 Jahre alten Kongolesen binnen zwei Minuten die Handschellen abnehmen, andernfalls würden sie die Pforte stürmen.

Der Mann wurde daraufhin von den Handschellen befreit. Der 23-Jährige soll nun untergetaucht sein.