Attacke in Köln

Eine brutale Attacke ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf dem Straßenstrich in Köln am Autohof Eifeltor: Drei Unbekannte prügelten mit Stangen auf drei Freier (30, 31, 40) ein, berichtet "Focus Online". Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die Opfer schwer verletzt.

Der 31-Jährige erlitt ein lebensgefährliches Schädel-Hirn-Trauma. Er liegt auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Seine Begleiter erlitten ebenfalls Kopfverletzungen, konnten aber vernommen werden.

Gegen 1 Uhr hatte das Trio sexuelle Dienstleistungen mit zwei Männern (50, 53) vereinbart. Plötzlich kamen drei dunkel gekleidete Männer auf die fünf zu. Ohne Vorwarnung schlugen die Unbekannten mit Stangen direkt auf die Köpfe der drei Freier ein und flüchteten anschließend.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und eine Mordkommission eingesetzt. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.