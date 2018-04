Facebook

Saudi-Arabiens König Salman hat am Samstagabend den Startschuss für den Bau eines riesigen Freizeitparks gegeben © APA/AFP/Saudi Royal Palace/BANDA

Saudi-Arabiens König Salman hat am Samstagabend den Startschuss für den Bau eines riesigen Freizeitparks gegeben. Das 334 Quadratkilometer große Areal in Kiddija südwestlich der Hauptstadt Riad soll so etwas wie das Disneyland Saudi-Arabiens werden und bis 2030 jährlich 17 Millionen Besucher anziehen.

Nach Angaben des Informationsministeriums soll es dort eine Vielzahl von Freizeit- und Vergnügungsangeboten geben, darunter Themenparks, Sporteinrichtungen und Kulturzentren. Die erste Entwicklungsphase soll bis 2022 abgeschlossen sein.

Reformen eingeleitet

Kronprinz Mohammed bin Salman hat in dem erzkonservativen Königreich einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformkurs eingeleitet. Kürzlich öffnete in dem Land das erste Kino nach einem jahrzehntelangen Kino-Bann. Der Markt für Unterhaltungsangebote dürfte in Saudi-Arabien, wo die Mehrheit der über 30 Millionen Einwohner jünger als 25 Jahre ist, kräftig wachsen.